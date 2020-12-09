أمير المصرى ينافس أنتونى هوبكنز على جائزة أفضل ممثل في BIFA

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) النجم أمير المصري في القائمة القصيرة لجائزة أفضل ممثل عن فيلم Limbo وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في الفيلم، ليتنافس على الجائزة مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد، النجاح الذي لاقاه الفيلم دفعه للمشاركة العديد من المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان كان السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بجانب حصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائى.
ويتزامن ذلك مع العرض العربي الأول لفيلم LIMBO في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اليوم الساعة 6 مساء فى المسرح الكبير حيث ينافس فى المسابقة الدولية بالمهرجان.
ويعتبر ذلك الترشيح امتدادًا لسطوع موهبة النجم بالمملكة المتحدة والشرق والأوسط، حيث اختارته مؤخرًا قائمة بافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) ضمن أفضل المواهب الصاعدة لعام 2020، ليصبح أمير المصري أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدم 24 عمل أجنبي، منذ عام 2013.
وقد حاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Varitey "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات".
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