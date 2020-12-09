شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة والد الفنانة داليا البحيرى (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد دخول والد داليا البحيرى المهندس محمود البحيرى إلى أحد المستشفيات لمروره بأزمة صحية حادة، فوجئ الجميع صباح اليوم بأن الفنان أحمد فريد كتب عبر صفحته فيس بوك" قائلا "البقاء لله .. توفى الى رحمة الله تعالى حبيبى ووالدى التانى المهندس محمود البحيرى والد اختى الفنانة داليا البحيرى.. نسالكم الدعاء".

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ولم تمر دقائق إلا وحذف البوست الذى كتبه على صفحته الشخصية وحاول ”الخليج 365” الاتصال به لم يرد وبعدها أغلق هاتفه، وبالاتصال بالفنانة داليا البحيرى ردت إحدى صديقاتها معتذرة أن داليا فى حالة سيئة.

يذكر أنه انتشرت خلال الدقائق الماضية، خبر وفاة والد الفنانة داليا البحيري، المهندس محمود البحيري، حسبما كتب الفنان أحمد فريد عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، إلا أنه عاد وحذف ذلك المنشور.