شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحتفى بتصدر تريند يوتيوب بكليب"النهاية" بعد 12 ساعة من الطرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى المطرب أحمد جمال بتواجد كليب أغنيته الأخيرة "النهاية" ضمن التريندات الأكثر بحثاً على موقع يوتيوب، وذلك بعد 12 ساعة فقط من طرحها، حيث نشر تغريدة من خلال حسابه على تويتر، وقال: "أغنية النهاية تريند يوتيوب بعد ١٢ ساعة من طرحها".



احمد جمال على تويتر

وطرح النجم أحمد جمال أحدث كليباته أغنية "النهاية" بالأمس على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.

وانتهى أحمد جمال من تصوير أغنيته "النهاية" منذ فترة، وهى الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد، وقام بتصويرها فى اليونان، طبقا للإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التى ارتبط بها بعد علاقة حب قوية، ولوحظ عند دخول أحمد جمال اللوكيشن فى بداية التصوير، تأثره ومعايشته لتفاصيل الشخصية، حتى يصل بسهولة فى أدائه إلى المشاهدين.

ومن المواقف الطريفة من الكواليس، تأثر وانفعال طاقم التصوير بالأحداث الدرامية للأغنية، فقاموا بمنع الطعام عن الموديل أثناء فترة الراحة ووصفوها بالخائنة، وذلك على سبيل التهريج والسخرية، وهو ما قوبل من الموديل بالاعتراض والضحك على هذا الوصف.