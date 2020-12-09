شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد نادر: سعيد لاختيار فيلمى"ونس"للمرة الثانية فى مهرجان أيام قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج الشاب أحمد نادر عن سعادته لاختيار فيلمه "ونس" للمرة الثانية للمشاركة في مهرجان أيام قرطاج الـ31 الذي يعقد فى الفترة من 18 ديسمبر الجاري حتى 23 الذى يعتبره من أهم المهرجانات التي كان لها الفضل في خروج فيلمه لأول مرة إلى النور، موضحا أن دورة هذا العام استثنائية في ظل جائحة كورونا، حيث سيعرض فيها مختارات من الأفلام التي شاركت في دورات المهرجان منذ تأسيسه عام 1966 وحتى عام 2019.

وأشار نادر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاربعاء - إلى إن فيلم "ونس"شارك في الدورة ال"28" من المهرجان التي أقيمت عام 2017، واستطاع أن يقتنص جائزة "التانيت البرونزي" لأحسن فيلم قصير، مؤكدا أنه فخور بمشاركة فيلمه ضمن أفلام مصرية مهمة سيتم عرضها في هذه الدورة، وهي"العصفور" فيلم روائي طويل للمخرج الراحل يوسف شاهين، و"عرق البلح" للمخرج الراحل رضوان الكاشف، والأفلام الوثائقية "أبدا لم نكن أطفالا" للمخرج محمود سليمان، و"أمل" لمحمد صيام، والفيلم القصير"شجرة الليمون" للمخرجة فيولا شفيق.

ويعد فيلم "ونس" من الأفلام الروائية القصيرة بطولة النجمين عبد الرحمن أبوزهرة ورجاء حسين، وتدور أحداثه في إطار إنساني حول"محمود ونبيلة" زوجين في الثمانين من عمرهما، يعيشان بمفردهما دون أولاد في بيت هادئ، وتقوم الزوجة برعاية زوجها المريض حتى يلقى ربه فتصبح وحيدة تعيش مع ذكرياتها باحثه عن "ونس".

وحظي الفيلم بمشاركات كثيرة في أكبر المهرجان السينمائية العربية والدولية، وحصل على عدة جوائز من أهمها جائزة (التانيت) البرونزي من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس عام 2017، وجائزة (معهد العالم العربي) بمهرجان السينما العربية بباريس عام 2018، وجائزة (هيباتيا) البرونزية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عام 2018، بالإضافة إلى تنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.