شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ألتون جون عن تقديم ألبوم غنائى جديد خلال الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم العالمى ألتون جون عشاقه و محبيه وذلك بعد أن أعلن أنه لن يسجل ألبوما غنائيا جديدا خلال هذه الفترة، وهو الخبر الذى تصدر الكثير من المواقع الفينة وأبرزها " إن أم أى " .

ويقول أيقونة الموسيقى الشهير إنه ليس بحاجة الآن إلى تسجيل ألبوم غنائى جديد "فى الوقت الحالى" ففى الحقيقة هو يستمتع حاليا بالأبوة بعد أن تسبب فيروس كورونا " covid-19 " الى إفساد جولته الغنائية " Farewell Yellow Brick Road".

التون جون

وقال ألتون جون فى حواره لمجلة " Record Collector ": " ليس لدى أى فكرة عما سأفعله بعد ذلك ، وهو فى الحقيقة شعور رائع ، لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لى للتفكير فى تسجيل أعمال غنائية جديدة ، أنا أب وأحب أن أكون أبا " ، و استكمل كلامه قائلا : " بالتأكيد سيحين الوقت لأقوم بتسجيل أعمال جديدة ، وسأكون فى " مود " الكتابة مرة اخرى .

النجم العالمى ألتون جون