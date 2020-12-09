دى ارماس تعود لموقع تصوير فيلمها مع بن إفليك Deep Water بعد رحلة لوس أنجلوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الممثلة الكوبية انا دى ارماس إلى موقع تصوير فيلمها الجديد Deep Water الذى يجمعها مع صديقها وحبيبها بن افليك، حيث التقطت عدسات المصورين لها أكثر من صورة أثناء نزولها من سيارتها فى إطلالة بيضاء تماماً، خلال وصولها لأحد الاستديوهات بهوليود بعد رحلة استغرقتها مؤخراً إلى لوس انجلوس.
انا دى ارماس بعد وصولها
وظهرت الممثلة الكوبية أنا دى أرماس فى وقت سابق للمرة الأولى منذ فترة بمفردها بعيدًا عن صديقها النجم بن افليك، وذلك بعد نشر تقارير أجنبية عديدة حول جدية العلاقة بين الثنائى بصورة أكبر من السابق، خاصة بعدما نشر موقع الديلى ميل في تقرير أخير حول افليك ودى أرماس أن الأخيرة ذهبت للعيش بصحبته داخل قصره الشهير في باسيفيك باليسيدز وفقًا لما ذكره التقرير.
كما أشار موقع ديلى ميل آنذاك إلى أن سعر قصر بن أفليك يبلغ مليون جنيه أسترلينى، وهو ما يجعله واحد من أغلى قصور النجوم حول العالم.
ويأتى هذا الظهور بعدما ظهر بن أفليك وآنا دى أرماس خلال تنزههما فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر النجم الشهير البالغة من العمر (48 عامًا) وهو يقود دراجته النارية بينما كانت تجلس خلفه دى أرماس، وكان يرتدى كل منهما "الخوذة" لحماية الرأس حتى لايتعرضان للخطر.
كما سبق ورصدت عدسات المصورين النجم بن أفليك وآنا دي أرماس وهما يقبلان بعضهما أثناء استراحة من التصوير فيلمهما المقبل Deep Water، فى نيو أورلينز، وكشف موقع مجلة people، أن دي آرماس البالغة من العمر 32 عاما ارتدت خاتم من الماس وهو ما دفع البعض لتوقع أن بن أفليك البالغ من العمر 48 عاما قام بطلبها للزواج ولكن حقيقة الأمر هو أن الخاتم مجرد اكسسوار لشخصيتها، حيث تجسد بالفيلم دور زوجة بن أفليك
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