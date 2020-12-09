شكرا لقرائتكم خبر عن دى ارماس تعود لموقع تصوير فيلمها مع بن إفليك Deep Water بعد رحلة لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الممثلة الكوبية انا دى ارماس إلى موقع تصوير فيلمها الجديد Deep Water الذى يجمعها مع صديقها وحبيبها بن افليك، حيث التقطت عدسات المصورين لها أكثر من صورة أثناء نزولها من سيارتها فى إطلالة بيضاء تماماً، خلال وصولها لأحد الاستديوهات بهوليود بعد رحلة استغرقتها مؤخراً إلى لوس انجلوس.



انا دى ارماس بعد وصولها

وظهرت الممثلة الكوبية أنا دى أرماس فى وقت سابق للمرة الأولى منذ فترة بمفردها بعيدًا عن صديقها النجم بن افليك، وذلك بعد نشر تقارير أجنبية عديدة حول جدية العلاقة بين الثنائى بصورة أكبر من السابق، خاصة بعدما نشر موقع الديلى ميل في تقرير أخير حول افليك ودى أرماس أن الأخيرة ذهبت للعيش بصحبته داخل قصره الشهير في باسيفيك باليسيدز وفقًا لما ذكره التقرير.

كما أشار موقع ديلى ميل آنذاك إلى أن سعر قصر بن أفليك يبلغ مليون جنيه أسترلينى، وهو ما يجعله واحد من أغلى قصور النجوم حول العالم.