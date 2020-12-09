شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد داليا البحيري بمساكن شيراتون عقب صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيع الفنانة داليا البحيري، جثمان والدها المهندس محمود البحيري، من مسجد الصديق بمساكن شيراتون، عقب صلاة المغرب، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء

أعاد الفنان أحمد فريد، كتابة بوست وفاة والد الفنانة داليا البحيرى عبر حسابه على فيس بوك، بعد حذفة منذ قليل قائلا: البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي التاني المهندس محمود البحيري، والد أختي الفنانة داليا البحيرى".

وقد فوجئ الجميع صباح اليوم بأن الفنان أحمد فريد كتب عبر صفحته خبر الوفاة ولم تمر دقائق إلا وحذف البوست الذى كتبه على صفحته الشخصية ثم نشره مرة أخرى وحاول ”الخليج 365” الاتصال به لم يرد وبعدها أغلق هاتفه، وبالاتصال بالفنانة داليا البحيرى ردت إحدى صديقاتها معتذرة أن داليا فى حالة سيئة