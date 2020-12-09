شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جنازة والد داليا البحيرى لحين عودة شقيقتها إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحد أقارب الفنانة داليا البحيرى، وفاة والدها، المهندس محمود البحيرى، داخل أحد المستشفيات، وقال إنهم لم يحددوا بعد موعد الجنازة أو العزاء، بسبب انتظار شقيقة داليا البحيرى للعودة إلى القاهرة، بسبب وجودها خارج البلاد.

وكان قد فوجئ الجميع صباح اليوم بأن الفنان أحمد فريد كتب عبر صفحته فيس بوك" قائلا "البقاء لله .. توفى إلى رحمة الله تعالى حبيبى ووالدى التانى المهندس محمود البحيرى والد اختى الفنانة داليا البحيرى.. نسالكم الدعاء".



داليا البحيرى ووالدها

ولم تمر دقائق إلا وحذف البوست الذى كتبه على صفحته الشخصية وحاول ”الخليج 365” الاتصال به لم يرد وبعدها أغلق هاتفه، وبالاتصال بالفنانة داليا البحيرى ردت إحدى صديقاتها معتذرة أن داليا فى حالة سيئة وأن والدها مازال في المستشفى، وفى وضع صحى حرج داخل المستشفى، كما أكد الفنان منير مكرم أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية بأنه النقابة ليس لديها أي خلفية عن هذا الأمر، إلى أن أكد أحد أقارب الفنانة خبر الوفاة.

يذكر أنه انتشرت خلال الدقائق الماضية، خبر وفاة والد الفنانة داليا البحيري، المهندس محمود البحيري، حسبما كتب الفنان أحمد فريد عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، إلا أنه عاد وحذف ذلك المنشور، ثم عاد نشره مرة أخرى.