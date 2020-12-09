شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فريد يعلن للمرة ثانية وفاة والد داليا البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الفنان أحمد فريد، كتابة بوست وفاة والد الفنانة داليا البحيرى عبر حسابه على فيس بوك، بعد حذفة منذ قليل قائلا: البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي التاني المهندس محمود البحيري، والد أختي الفنانة داليا البحيرى".

وقد فوجئ الجميع صباح اليوم بأن الفنان أحمد فريد كتب عبر صفحته خبر الوفاة ولم تمر دقائق إلا وحذف البوست الذى كتبه على صفحته الشخصية ثم نشره مرة أخرى وحاول ”الخليج 365” الاتصال به لم يرد وبعدها أغلق هاتفه، وبالاتصال بالفنانة داليا البحيرى ردت إحدى صديقاتها معتذرة أن داليا فى حالة سيئة وأن والدها مازال في المستشفى، وفى وضع صحى حرج داخل المستشفى، كما أكد الفنان منير مكرم أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية بأنه النقابة ليس لديها أي خلفية عن هذا الأمر.