محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
رحل صباح اليوم الأربعاء المهندس محمود البحيري، والد الفنانة داليا البحيري، بعد صراع مع المرض، ويتواجد حاليا الجثمان بالمستشفى.
وأكد الفنان أحمد فريد خبر الوفاة، وكشف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، موعد تشييع جثمان والد الفنانة، قائلًا: "سيتم خروج الجثمان من المستشفى وتقام صلاة الجنازة عقب آذان المغرب اليوم".
وكانت شاركت داليا البحيري، جمهورها العديد من الصور والذكريات مع والدها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها بموقع "إنستجرام"، أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص | تعرف على موعد صلاة الجنازة على والد داليا البحيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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