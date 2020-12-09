السباحة والتنس والاسكواش..الجانب الآخر في حياة كرم مطاوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منى الموجي:

لا يشبه غيره، ولن يشبهه أحد، فنان مثقف عشق المسرح فقدم خلاله علامات بارزة تعاون فيها مع كبار الكتاب أمثال عبدالرحمن الشرقاوي، وتوفيق الحكيم، كما نجح في خلق قاعدة جماهيرية عريضة مع جمهور التليفزيون وقت عرض مسلسلاته "برديس"، "الحرملك"، و"جواري بلا قيود"، هو الممثل والمخرج كرم مطاوع.

ولد كرم مطاوع في السابع من شهر ديسمبر، وشاء القدر أن يكون هو نفس شهر وفاته، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 ديسمبر من عام 1996 عن عمر ناهز 63 عامًا.

وفي حوار نادر عرضه التليفزيون المصري، على قناة "ماسبيرو زمان"، ضمن برنامج "دردشة" قدمته الإعلامية سهير شلبي، كشف كرم عن هواياته، وكيف يقضي وقته بعيدًا عن أوقات التصوير أو الانشغال بالعمل المسرحي، وكان في مقدمتها القراءة إلى جانب ممارسته للرياضة عندما تتاح الفرصة، فهو عاشق للسباحة والتنس والاسكواش.

يقول "الرياضة بتديني نوع من اللياقة الجسدية، عشان لما أصور 10 ساعات لا انهك"، أما عن الأغاني التي كان يحب الاستماع إليها وقت الفراغ، فأكد أنه يبتعد عن تلك التي تصيب الإنسان بتوتر، متابعًا "سيظل في وجداننا أغاني الشامخين اللي مهما اشتد الإيقاع حمى وراجت الأغاني الزاعقة هتظل الكلمة الرصينة لعبدالوهاب وأم كلثوم حجر زاوية"، إذ كان لا يمل من سماع أغاني محمد عبدالوهاب وخاصة القديمة منها.