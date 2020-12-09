بعد ساعات من التكتم.. لماذا أخفت داليا البحيري خبر وفاة والدها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان أحمد فريد خبر وفاة المهندس محمود البحيرى، والد الفنانة داليا البحيرى، بعد صراع مع المرض، صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

وكتب "فريد": "البقاء لله .. توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبى ووالدي التانى المهندس محمود البحيرى والد اختي الفنانة داليا البحيري.. نسالكم الدعاء".

وحذف فريد النعي بعد نشره بدقائق معدودة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل "الخليج 365"، وكشف: "حذفت البوست حتى أنتظر إعلان أسرة داليا البحيري عن الوفاة".

وأضاف: "والد داليا البحيري والدي الثاني وأرجو من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ولم تحدد الفنانة داليا البحيري وأسرتها موعد الجنازة والعزاء.

من ناحية أخرى، شاركت داليا البحيري، صورًا لوالدها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها بموقع "إنستجرام"، أمس الثلاثاء.