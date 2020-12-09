محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي مجموعة صور ورسالة الأخيرة لحفيدتها"روضة" في عيد ميلادها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". علقت أميرة على الصور :"كل سنة وانتي طيبة يا نور عين أنا". علقت الفنانة رانيا فريد شوقي على الصورة:"حبيبتي كل سنة وأنتي طيبة ياروضة وعقبال مليون سنة يارب". وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".

كانت هذه تفاصيل خبر هذه رسالة رجاء الجداوي لحفيدتها في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.