"خناقات نجوم الأغنية"..من "عمرو دياب" و"حميد الشاعري" إلى "العسيلي" و"أمير عيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"خناقات" نجوم الأغنية حول أغنية ما أصبحت من أبرز ملامح الساحة الغنائية مؤخرا، وزادت سخونتها بانتقالها لصفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع أسماء مثل عمرو دياب، وحميد الشاعري، وحمادة هلال، ومحمود العسيلي وأمير عيد.

وشهد هذا الأسبوع جدلا واسعا بسبب أكثر من واقعة، وكانت البداية حول تباين التنويهات عن عودة التعاون بين الفنان عمرو دياب، والشاعر بهاء الدين محمد.

كان الشاعر بهاء الدين محمد قد كتب عبر صفحته في موقع فيس بوك، " من الكنترول amr diab ، إوعى حد يقوله، اني قولتلكم"، وبعدها قام الفنان عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل بنشر تعقيب، وكتب: "لا صحة عن ما يتم تداوله من أنباء حول مشاركة أغانٍ بعينها أو شعراء أو موزعين في الألبوم القادم للفنان عمرو دياب، وسوف يتم نشر التفاصيل قريباً".

وكتب بهاء: "هام جدا التعامل قائم والحمد لله بينى وبين الهضبة وإن شاء الله تسمعوا اللي في خيالكم، والخبر اللي منتشر اللي مضمونه إن فيه أغنية لعمرو دياب تحمل اسم (بيخسر) خبر غير صحيح وأرجو كل اللي شير يشيل لأن الكلام ده غلط تماما ومفيش أغنية كتبتها بالاسم ده ولا عمرو عامل أغنية بالاسم ده وأرجو ما حدش ياخد تفاصيل خبر غير من خلال صفحة ،عمرو دياب فقط".

"دنيا" عسيلي وأمير عيد.

وعقب كشف الفنان محمود العسيلي قيامه بتصوير كليب أغنية بعنوان "دنيا جديدة"، وكتب "استنوا أغنيتي الجديدة دنيا جديدة قريبا جدا"، خرج أمير عيد في تغريدة له هاجم خلالها العسيلي مؤكدًا أن الأغنية المشار إليها ملكه قائلًا: "أنا بحترم عسيلي جدًا، بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية (دنيا جديدة) بتاعته وقريبًا، دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

وقام محمود العسيلي بالرد عليه، وعبر موقع "تويتر" كتب "یا أمير، أنا كمان بحترمك، واللي عارفه إنك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".

وأضاف: "عمومًا بس حابب أعرفك وأعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء، وإن الأغنية بتاعتي، هو ينفع أروح أصور أغنية مش بتاعتي؟ عموما بالتوفيق يا محترم".

وحرص أمير على التعليق مجددًا تاركًا الحكم للأيام القادمة، فقال: "تمام.. الأيام هتبين مين فينا الصح".

صراع حمادة هلال والموقوف

"الشرع حلل أربعة"، كان اسم الأغنية التي سارع الفنان حمادة هلال، بطرح البرومو الخاص بها، ونشره فيديو عبر صفحته في موقع فيس بوك، يؤكد أحقيته بها، وذلك ردا على إعلان الفنان المتهم بالتطبيع عزمه تقديم أغنية تحمل الاسم نفسه.

"أنا بابا" حميد الشاعري.

أعلن الفنان حميد الشاعري استعداده لطرح ألبومه الغنائي "أنا بابا"، وكان ذلك وراء الأزمة التي أثارتها الشاعرة هالة علي، إذ أعربت عن دهشتها من تجاهل صناع الأغنية لوجود أغنية تحمل نفس الاسم من كلماتها، وقدمها الفنان رامي صبري.

من جهته، رد الشاعر محمد البوغه، في تصريح خاص لمصراوي: "عندما كتبت الأغنية لم يخطر ببالي مطلقا وجود تشابه في اسم الأغنية مع أغنية الفنان رامي صبري، ومع العلم هنا أن الفنان تامر حسني سبقه بأغنية بعنوان "ده أنا بابا" عام 2014، ولم يتحدث بحكم خبرته ومعرفته بأن هذا من الوارد حدوثه، وأريد التوضيح أن الفيصل هو اختلاف المضمون والصياغة".

الشاعر فوزي أبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين" في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، علق على ما يحدث، وقال،:" الفيصل في هذه الخلافات هو قرار اللجنة التي تشكلها الجمعية، أن وجدت تعبيرا ما أو اسم أغنية يقدمه مؤلفها للمرة الأولى، وموثقة تسجل باسمه، أما أن كانت "تعبير دارج"، يتم التعامل بشكل عادي وتمر الأغاني محل النزاع".