في أقل من 24 ساعة.. أحمد جمال يحقق أكثر من 80 ألف مشاهدة بكليب أغنية "النهاية"

سجل الفنان أحمد جمال، بكليب أغنيته الجديدة "النهاية"، اكثر من 84 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:نور الدين محمد، الحان:أحمد جمال، توزيع:وليد فايد، وتقول كلماتها" احنا الاتنين انتهينا م اللى كان بينا وخلصنا ليه بقى نغمض عينينا اللى باقيلنا وناقصنا جبنا اخر كل حاجه ايه بقى لزوم السذاجه اللى بينا مكانش حاجه غير حيطان سجن وحابسنا النهايه جايه

جايه ليه نأجل ليه نخاف ده اللى بينا ياحبيبى عدى مرحله اختلاف احنا يظهر اتفقنا مالبدايه على الخلاف".

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يذكر ان جمال قد طرح مؤخراً أغنية "محتاج سنة"، التي تم طرحها خلال سبتمبر الماضي، عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 760 ألف مشاهدة، من كلمات:محمد عاطف، ألحان:أحمد جمال، توزيع:توما، وتقول كلماتها"محتاج سنه علشان

اوصفها حاسس منبدرى انى عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هى بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبتها ده انا عينىبتعشق طلتها لما تهل بيجى العيد".

إضافة إلى أغنية "من غير مجاملة"، خلال أغسطس الماضي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:أحمد جمال، توزيع:محمد شفيق، وتقول كلماتها"من غير مجامله دى شبه كامله وبجد عامله زى الخيال نسيتنى اسمى وبشكل رسمى سلمت قلبى من غير فصال ضحكتها تخبل وبجد تهبل من نظره منها يالا السلام اصل المحبه ملهاش اطبا".