ضمن فعاليات القاهرة السينمائي ..اليوم..عرض "عالم التليفزيون" على المسرح الكبير بالأوبرا

يعرض، الليلة، الفيلم اللبناني"عالم التليفزيون"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، المقامة على عدد من مسارح الأوبرا المصرية.

يتم عرضه على شاشة المسرح الكبير في تمام الساعة الـ9 مساءً، إضافة إلى جلسة ناشية مع صناع الفيلم.

يدور فكرة الفيلم عن ممثل متعثر في حياته المهنية والمادية، تأتيه فرصة لتقديم أحد برامج الواقع الذي يهدف إلى مسابقة نسائية للفوز بقلوب أحد الرجال تتسابق فيها، ومرقبة ردود أفعال الجمهور لهذه

الفكرة والتي تأتي خارج التوقعات، وهو من إخراج:روبير كريمونا.

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إضافة إلى تقديم كواليس صناعة هذا النوع من برامج الواقع، والتي لا يهتم صانعوها سوى بتحقيق نسب مشاهدة وأموال طائلة، دون النظر لحياة المشاركين الإجتماعية وتأثير ذلك على نفسيتهم ، كما يسلط الضوء على نظرة

المجتمع اللبناني والعربي للمرأة التي تصرح بعواطفها ورغباتها أمام الجميع وكيف يستقبلون هذا بالرفض الذي يصل إلى حد الهجوم.

بدأت فعاليات القاهرة السينمائي ليلة الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن العربي والغربي، وضم عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، إضافة إلى عدد من الندوات النقاشية حول مختلف الموضوعات السينمائية والفنية من مختلف بلاد العالم.

حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديراً لمشوارها السينمائي المليء بالأعمال السينمائية المميزة، إضافة إلى جائزة الهرم الذهبي للسيناريست الكبير وحيد حامد والتي قدمها المخرج شريف عرفة ليلة الافتتاح.