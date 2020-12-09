نور ودينا فؤاد.. "جمال الحريم" يشعل حماس السوشيال ميديا

يترقب جمهور الفن المصري والوطن العربي، اقتراب عرض المسلسل الدرامي "جمال الحريم" والذى يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين.

ويشارك في جمال الحريم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى.

وأشعل المسلسل حماس رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث سأل الجمهور عن موعد انطلاق وعرض المسلسل.

وقال أحد الرواد: "جمال الحريم شكله هيبقى مسلسل رعب تحفة، أيوة كده بقالنا كتير مشوفناش حاجة حلوة زي كدة"، وقال آخر: "رعب تاني؟ امتى هتفهموا ان المصريين والعرب ملهمش في الرعب ومبيعرفوش يعملوه".

وجمال الحريم من إخراج منال الصيفى،

ويبدو أن العمل يسري في اتجاه الرعب وخرافات الجن ويحمل طابع التشويق والاثارة.

ويجسد النجم خالد سليم، شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات خلال أحداث المسلسل، ويدعى "يوسف" الثري الذي تربطه علاقة حب قوية بينه وبين الفنانة نور اللبنانية.

وتعمل نور خلال المسلسل، مذيعة خلال الأحداث وتدعى "فريدة"، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب خلال الأحداث التى تدور فى إطار التشويق والإثارة حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت.

وبدت نور على البوستر الدعائى خائفة

ومضطربة بشكل كبير وخلفها يدان يحاولان الامساك بها فى إشارة الى أن العمل يدور فى إطار من الرعب والتشويق.

وطرحت شركة سينرجى البوسترات الدعائية الخاصة بمسلسل "جمال الحريم" وذلك تمهيداً لبدء عرض حلقاته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حيث كشفت الشركة عن 6 بوسترات سيطر عليهم طابع الرعب، يتصدر كل بوستر بطل من المشاركين فى العمل وهم نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد وإسلام جمال وحازم سمير، إضافة إلى بوستر يجمع نور اللبنانية وإسلام جمال.

وطرحت شركة سينرجى أيضاً برومو المسلسل الذى كشف عن طبيعة الأحداث التى تدور حول الجن والعفاريت والخرافات، بظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث وتحاول كل واحدة التخلص من هذا الجن فى إطار من الإثارة والتشويق.