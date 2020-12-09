الأحد..عرض أولى حلقات مسلسل "جمال الحريم" على MBC 4

أعلنت قناة MBC 4 ، موعد عرض المسلسل الجديد "جمال الحريم"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يتم عرض المسلسل يوم الاحد القادم، في تمام الساعة الـ 9 بتوقيت مصر، الـ 10 بتوقيت السعودية.

مسلسل جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر،

وإخراج منال الصيفي.

حمل العمل طابع الإثارة والتشويق والرعب، لما ظهر من مشاهد مختلفة في البرومو الخاص بالمسلسل، أبرزهم ظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، وأحداث غامضة يتعرض لها أبطال العمل.

اقرأ أيضاً..خالد سليم ونور في شارع المعز والسبب.. جمال الحريم

ويعتبر هذا المسلسل هو العمل الأول للفنان نور في نفس العام

بعد مشاركتها في الدرامية الرمضانية من خلال مسلسل "البرنس"، من بطولة "محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحلام الجربتلي، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، نجلاء بدر"، من تأليف وإخراج:محمد سامي.

شهد الموسم الدرامي لعام 2020، عدد من الأعمال المميزة خارج السباق الرمضاني المعتاد، أبرزها"خيط حرير، طلقتك نفسي، الوجه الآخر، إلا أنا،..وغيرهم"، حيث امتلئت القائمة الدرامية على غير المعتاد بعرض عدد من المسلسلات والتي تجاوب معها الجمهور بشكل كبير، بالرغم من عرضها خارج رمضان.

شاهد البرومو من هنا