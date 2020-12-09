صورة.. تامر حسني من كواليس تنفيذ ألبوم "خليك فولاذي"

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره، بصورة من كواليس ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشر تامر الصورة، وعق عليها قائلاً:"صباحكم بيضحك، الآن من كواليس ألبوم خليك فولاذي"، وعبّر جمهوره عن انتظاره للألبوم وذلك عبر تعليقاتهم على المنشور".

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يذكر ان تامر قد طرح مؤخراً أغنيتي "نففس النهاية، في جمال كده"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققتا نسبة مشاهدة عالية، حيث سجلت "نفس النهاية"، اكثر من 12 مليون مشاهدة، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبدالسلام، وحصلت "في جمال كده"

على أكثر من 6 مليون مشاهدة، من كلمات:حسام سعيد، ألحان:محمود أنور، توزيع:جلال جمداوي.

إضافة إلى مشاركة حسني في الليلة الافتتاحية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، المقامة فعالياته في دار الأوبرا المصرية، حيث قدم أغنية "الدنيا فيلم" ، وهي المشاركة الغنائية الأولى لحسن في المهرجان، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وحققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:منة القيعي، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:جان ماري رياشي".