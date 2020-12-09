كاظم الساهر وعائلته.. تفاصيل كتاب يسرد حياة القيصر ونجاحاته

أعلن شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، حسين جبار، عزمه نشر كتاب يتناول تفاصيل من حياة الفنان الكبير.

وقال جبار عبر حسابه على "فيس بوك": "أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم "كاظم الساهر وعائلته"، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة".

وأضاف: "عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم الساهر وحياته وفنه، ومع ذلك منعنى شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض، لكن الكتاب سيصدر بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".

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أصدقاء كاظم

ونشر شقيق كاظم الساهر، في وقت سابق صورتين تنتميين إلى مرحلتين مختلفتين من حياة أصدقاء للفنان وأرفقهما بالتعليق: "الجميل في هاتين الصورتين أنّ كلاً منهم واقف في مكانه القديم، محمود، شعبان، صلاح، مالك، إنهم يقفون في الأماكن ذاتها التي وقفوا فيها من قبل، هل هي مصادفة؟ أم أنّه تعبير عن

عدم تغيير الموقف؟

ويواصل كاظم الساهر تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد بعد نجاح ألبومه الغنائى الأخير "كتاب الحب"، ومن أبرز أغانى ألبومه الجديد "يا وفية"، من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجى، وهى أغنية تحمل طابع دراما.

جديد كاظم

وآخر ألبومات كاظم الساهر "كتاب الحب"، تم طرحه عام 2016، وضم 17 أغنية هى "فاكهة الحب، تناقضات، قصة خلافاتنا، شئون صغيرة، زور امرأة، لو لم تكونى أنتِ فى حياتى، كونى امرأة خطرة، رسالة حب صغيرة، عيد العشاق، كتاب الحب تتر مسلسل مدرسة الحب".

كما طرح كاظم مؤخرا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهى من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهى الأغنية الذى قرر أن يهديها لجمهوره العربى فى عيد الحب الماضى.