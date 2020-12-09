فيديو.. هشام عباس يتخطى الـ 300 ألف مشاهدة بأغنية "اللي احنا فيه"

حصد الفنان هشام عباس، بأغنيته الجديدة "اللي احنا فيه"، اكثر من 330 ألف مشاهدة، وذلك في ما يقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان: تامر علي، توزيع: توما، وتقول كلماتها "اللي إحنا فيه بقى ده ايه معناه، ده محير قلبى فى هواه، ومابرتحش غير معاه، وما ليش سيرة غير عليه، شكل الموضوع موضوع كبير، ده من روحى عليه باغير، دى حاجات مابتحصلش كتير، عايز اعرف ده عاملى ايه، لا أنا عارف بالليل أنام،

وبشوفه

يتوه الكلام واتلخبط، لو جت عينه فى عنيا، آه آه، وبفكر فيه ليل نهار عين فى الجنة وعين فى نار، ويا قلبى ده إحساس جديد عليا، آااه آااه، لا عارف بالليل أنام وبشوفه يتوه الكلام، واتلخبط لو جت عينيه فى عينيا، وبفكر فيه ليل نهار، عين فى الجنة وعين فى نار، ويا قلبى ده إحساس جديد عليا".

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ذكر أن آخر إصدارات عباس الغنائية كانت من خلال أغنية "هي دي"، التي طرحها خلال عيد الحب الماضي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد يحيى، توزيع: كريم عبدالوهاب، ويقول مطلعها "هي دى اللى عيونى عليها، الله أجمل هدية، هى دى اللى عيونى عليها الله يكتبها ليا، اللى أنا شايفة بعينى سحره خدنى فى ثانية معاه لما بشوفها باسمى ودايما أقول سبحان الله اللى أنا شايفه بعينى سحره خدنى فى ثانية معاه".

إضافة إلى أحدث ألبوماته "عامل ضجة"، الذي تم طرحه العام الماضي، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب"، إضافة إلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة، ومختلف متاجر الموسيقى.