وائل كفوري يغرد عن رفع الدعم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

بعدما كثر الحديث عن رفع الدعم عن الأدوية والطحين والمحروقات وتفاعل الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رّد الفنان وائل كفوري عن الوضع اللبناني بطريقته المعتادة على طريقة الشعر، فكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي:

“عِنّا المصارف سَكّروا كلّ البواب

وشالوا الدعم والشعب عم يشكي العذاب

عا دَمّهُن مش رح يحِسّوا الحاكمين

إلّا ما بحر الدم يوصَل للركاب”.

وقد نالت تغريدة وائل كفوري، الّتي تظهر حجم خطورة الوضع في لبنان، إنتشاراً واسعاً ليس فقط على تويتر بل تناقلها روّاد إنستغرام عبر خاصيّة القصص القصيرة أيضاً.

يذكر أن أثارت أنجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري جدلاً واسعاً بين المتابعين، وذلك بعد نشرها صورة أشارت فيها إلى حزنها لأن إبنتيها “ميشيل” و”ميلانا” من كفوري ستكونان للمرة الأولى بعيدتان عنها في عيد الميلاد، دون أن توضح السبب، لتعود وتحذفها لاحقاً. ودفع هذا الأمر بالمتابعين إلى التساؤل إن كان كفوري قد أخذ إبنتيه من بشارة.

ومن ناحية أخرى، كانت كشفت معلومات خاصة لموقع “الفن” أن بشارة والتي تحمل الجنسية الاميركية تفكر بالهجرة الى الخارج بعد أن أصبحت الاعباء عليها كثيرة في ظل الانهيار الاقتصادي العام الذي يشهده لبنان، و قالت المعلومات أن النفقة التي خصصها طليقها لها بتسعيرة الدولار حين كان يوازي ١٥٠٠ ليرة لم تعُد تكفيها كونها مسؤولة عن تسديد مصاريف طفلتيها ميشيل و ميلانا بالتزامن مع ارتفاع الاسعار الجنوني الذي يعاني منه كل اللبنانيين.