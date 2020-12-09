ماريتا الحلاني تعيش قصّة حب في “الحي الشعبي”

متابعة بتجــــــــــرد: ينطلق هذا الأسبوع تصوير المسلسل اللبناني “الحيّ الشعبي” في بيروت، الذي تخوض فيه الممثلة فيفيان أنطونيوس تجربة الكتابة.

وبدأ الإعلان رسمياً عن المشاركين في العمل المؤلّف من 60 حلقة، وسيعرض في رمضان 2021، إذ انضم كل من الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، وجو صادر إلى جانب أنطونيوس في العمل.

ويقدّم صادر شخصية جديدة ومختلفة، لعامل تصليح سيارات يعيش في حي شعبي متواضع، يواجه مشاكل الحي وأهله، في قالب درامي مشوّق. يتشارك صادر في العمل قصة حب تجمعه بالشخصية التي تقدمها ماريتا الحلاني، التي تشاركه البطولة مع مجموعة من النجوم، في ظروف غريبة وغير عادية، وتتخلل تلك القصة أحداث وحكايات تفرض واقعاً معيناً يسوق الأحداث في غير مجراها المتوقع.

العمل الدرامي من إخراج جورج روكز، وإنتاج «مروى غروب» للمنتج مروان حداد، وسيعرض على قناة “الجديد” اللبنانية، ويتطرّق إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية يعاني منها المواطن في لبنان، بدءاً من الطبقية وصولاً إلى المحسوبيات، مسلّطاً الضوء على الطبقة الحاكمة والظلم والفساد.