جاكسون: ثلاثية Lord of the Rings غير متناسقة

متابعة بتجــــــــــــرد: فجّر مخرج سلسلة أفلام Lord of the Rings بيتر جاكسون مفاجأة كبيرة عندما قال في فيديو عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي انه وجد ثلاثية Lord of the Rings غير متناسقة بعد إعادة مشاهدتها مرة أخرى وذلك بسبب التقدم التقني الكبير بين كل جزء وآخر.

وقال جاكسون انه بعد ان أعاد النظر في الأفلام، لاحظ كيف أن كل جزء بدا مختلفا للغاية بسبب تقدم التكنولوجيا مع كل فيلم جديد. وكان جاكسون منزعجا جدا من التغيير في درجات الألوان في جميع الأفلام الثلاثة التي ألهمته لإعادة صياغة الامتياز الناجح.

وقال المخرج العالمي في فيديو جديد: “كان من المثير للاهتمام العودة إلى هذه الأفلام ومعاودة النظر فيها، لأنني أدركت مدى عدم تناسقها، ويرجع ذلك حقا إلى الطريقة التي تم بها تصوير ثلاثية لورد أوف ذي رينغز أولاً، منذ حوالي 20 عاما”.

وفي حديثه عن قدرته على إصلاح الأفلام، التي تم إصدارها بين عامي 2001 و2003، قال جاكسون: انه لامر ممتع امتلاك كل التقنيات الآن، حينها لم يكن لدينا أي من تلك القدرات لتوظيفها.