رسالة غريبة من أحمد فهمي تثير الجدل على “إنستغرام”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر نجم فريق “واما” الفنان أحمد فهمي، صورة له من خلال حسابه الشخصي على “إنستغرام”، حملت رسالة غامضة من إحدى روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق مؤلف رواية “ما وراء الطبيعة”، أثار بها الجدل بين متابعيه.

وعلق أحمد على الصورة قائلاً: “جميع المشاكل بداخلك سببها إنك تظاهرت بالغباء عندما فهمت، وابتسمت وقت الحزن، والتزمت الصمت وقت الكلام”. #أحمد_خالد_توفيق “.

وتلقى فهمي العديد من التعليقات من متابعيه تساءلت عن معنى رسالته الغامضة، وهل يقصد بها شخصاً معيناً.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل “أسود فاتح”، والذي شارك فيه بجوار النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وروجينا ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وكان فهمي قد كشف عن دوره في العمل، عبر بيان صادر عنه قائلاً: “الدور يختلف عن كل ما قدمته سابقًا، لذا جمعتني أكثر من جلسة عمل مع المخرج وورشة الكتّاب من أجل الخروج بتصوّر نهائي للشخصية”، متابعًا: “ألعب دور خالد نعمان، رجل يملك شركة نقل كبيرة، ويتعامل مع شركات عدة منها شركة خطاب التي يملكها والد رانيا (هيفاء وهبي)”.

وأشار إلى أن “خالد رجل طموح، ويسعي إلى تحقيق أهداف محددة، ويدرك كيف يصل إليها، ويبرّر لنفسه الأساليب التي يتبعها من أجل الوصول إلي ما يصبو إليه”.

وأعرب أحمد فهمي عن سعادته لتعاونه مع الفنانة هيفاء وهبي، مُشيدًا بأدائها الفني، قائلًا: “ممثلة مجتهدة تركز على تفاصيل دورها بأفضل صورة”.