بالفيديو – أحمد الفيشاوي: “لا أتوقف عن القبلات في أي وقت”

متابعة بتجــــــــــــرد: أجرت الإعلامية بوسي شلبي على هامش تواجدها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لقاء مع الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل نشرته على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، وصفت فيه الثنائي بأنهما الأكثر شقاوة على السجادة الحمراء واشتهرا بالقبلات لتصبح تريند يقلده جميع الثنائيات، وردت ندى الكامل بقولها: “أنا مش بعمل حاجة هو اللي بيعمل كل حاجة بيبوس في كل وقت مش المناسبات بس”، ليعلق الفيشاوي بقوله: “أنا اللي ببوس عرض مستمر”.

وأشار الفيشاوي إلى أن وجوده في المهرجان هو دعم للسينما وبخاصة السينما المصرية، لافتاً إلى أنه يستشير زوجته في أعماله فهي مرجع سينمائي كبير.

وعن إطلالته في العرض الخاص لفيلم “عنها” قال الفيشاوي، إنه اشترى القميص كي يحضر به المناسبات وفي العرض الخاص لهذا الفيلم قرر ارتداءه.

ويشارك الفيلم المصري “عنها” للمخرج إسلام العزازي، في المسابقة الدولية للدورة 42، في عرضه العالمي الأول.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وكان الفيلم قد تعرض لأزمة تهدد بخروجه من منافسات مسابقة الأفلام الروائية إثر اتهام مخرجه بالتحرش الجنسي ما دعا المهرجان لإلغاء المؤتمر الصحافي المصاحب للعرض وإلغاء العرض الثاني له والذي كان مقرراً له اليوم (الأربعاء).

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم “30 مارس” من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.