تعرف على التفاصيل الكاملة لتعاون إريانا جراند مع Netflix

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت النجمة العالمية إريانا جراند مع Netflix " نيتفلكس" و ذلك من أجل إطلاق فيلم " Sweetener " و الذى يستعرض الكثير من تفاصيل جولة جراند الغنائية التى تحمل نفس الاسم، حيث يقدم العديد من العروض الحية التى قدمتها جراند بالجولة فى عام 2018 .
نشرت المغنية البالغة من العمر ( 27 عام ) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " Twitter " ثلاث صور باللونين الأبيض والأسود من جولتها العالمية "Sweetener" ، و علقت على الصور فكتبت " Netflix" .
يذكر أن إريانا جراند اطلقت مؤخرا كليبها الجديد الذى يحمل اسم "34+35"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو يوتيوب، والكليب من إخراج المخرج الكندى "Director X"، وقد استطاع كليب "34+35" خلال ساعتين فقط من إطلاقه أن يحقق 500 ألف مشاهدة على موقع " يوتيوب " ، و"34+35" هى ثانى أغنية يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من ألبوم إريانا جراند الأخير الذى حمل اسم "Positions" والذى أطلق فى 30 أكتوبر الماضى.
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