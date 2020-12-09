هكذا عبرت إليشيا كيز عن حبها للخريف بعد ساعات من الإعلان عن حفل ليلة رأس السنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى دائما النجمة العالمية إليشيا كيز لأن تشارك محبيها وعشاقها العديد من اللحظات الخاصة والمميزة، وهو ما يجعلها دائما قريبة من قلوبهم وكأنهم يعيشون معها حياتها اليومية .
أكدت إليشيا كيز البالغة من العمر ( 39 عاما ) أنها تعشق الأجواء الخريفية ، وذلك من خلال صورة نشرتها النجمة الشهيرة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " انستجرام " ، حيث ظهرت إليشيا بهذه الصورة بإطلالة بسيطة للغاية مرتدية ملابس " كاجوال " تعتمد على اللون البيج، وتخلت عن وضع " الماكياج " تماما وهو الأمر الذى تلزم به دائما وتؤكد أنها " على طبيعتها احلى " .
وعلقت إليشيا كيز على الصورة الجديدة فكتبت : " أحب هذه الأجواء الخريفية .. ما هو الشيء المفضل لديك فى هذا الوقت من العام ؟؟ " .
ومن المقرر أن تحيي إليشيا كيز حفلا ضخما ليلة رأس السنة حيث تقدم المغنية الشهيرة مجموعة مختارة من أهم وأشهر أغنياتها قبل وبعد العد التنازلى حتى منتصف الليل ، و ذلك كجزء من مجموعة ضخمة من وسائل الترفيه التى ستقام من أجل الاستمتاع بأمان فى المنزل .
من جهه اخرى ستحيى إليشيا كيز سلسلة حفلات فى المملكة المتحدة وإيرلندا و ذلك من أجل دعم البومها الغنائى الجديد "ALICIA" ، و من المقرر أن تكون هذه الحفلات فى شهر يونيو المقبل ، وتبدء حفلات اليشيا كيز بالحفل الذى ستحيه يوم الخميس 3 يونيو 2021 فى دبلن 3 أرينا بايرلندا ، ثم تحيى حفل آخر فى الأحد 6 يونيو 2021 بـ MANCHESTER AO Arena ، بينما تحيى حفل ثالث يوم الأربعاء 9 يونيو 2021 فيLONDON O2 Arena ، و حفل آخر يوم الخميس 10 يونيو 2021 فى BIRMINGHAM Utilita Arena .
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