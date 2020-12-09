شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المجرى "الاستعدادات لنكون معا" بمهرجان القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائى، اليوم الأربعاء، فى الثالثة عصراً بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية الفيلم المجرى "الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمى" للمخرجة ليلى هورفات فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة في الدورة 42.

تدور أحداث الفيلم حول "نادية" طبيبة الأعصاب تقرر ترك عملها في أمريكا والعودة إلى المجر لترتبط بالشخص الذي تحبه، لكنها تتفاجأ بأنه لا يذكرها على الإطلاق، فتبقى أمام خيارين، إما أن تواصل حبه في صمت أو تعود لاستكمال عملها وتنساه.