علي الكشوطي يكتب: فى حب "الغولة" إلهام شاهين المتعطشة للتمثيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس أن يروي عطش النجمة إلهام شاهين، فعلي ما يبدو أن إلهام كانت لديها طاقة تمثيل كبيرة منذ يوم للستات وتفجرت تلك الطاقة بتجسيدها شخصية فاتن في الفيلم، ربما شخصية فاتن هي الأكثر مساحة للتعبير عن مشاعر غول التمثيل إلهام شاهين التي أكلت من حولها، فهي الأم التي قتلت زوجها من أجل الحفاظ علي ابنتها وهي الضحية التي عاشت في السجن أجمل سنوات عمرها رافضة أن تكشف عن سرقتلها لزوجها، الأمر الذي يجعل من ابنتها شخص جامد المشاعر تجاهها ولا يتعاطف أبدا معها أو يتسامح علي فعلتها.



فيلم حظر تجول

"بتمثل بأيديها ورجليها" تلك هي المقولة التي تنطبق علي إلهام التي استغلت كل حواسها لتعبر عن مضمون الشخصية، قماشة شخصية فاتن "الهام شاهين" كانت كفيلة أن تمنحها المساحة للتعبير عن الشخصية، وتنقل بين أوجهها المختلفة فمرة تري علي الشاشة الوجه الكوميدي ومرة الوجة الرومانسي، وفي أحيان أخري تلك المرأة المقهورة التي تخفي داخلها سر يضعها دوما تحت وطئة الخائنة، فالجميع يلمح لكونها قتلت بسبب أنها تحب رجل آخر رغم أن الحقيقة هي أنها كانت تحمي ابنتها من أب اعتاد أن يتحرش بابنته جنسيا، حيث رصد الفيلم دخولها علي زوجها لتجد طفلتها في حضنه مجردة من ملابسها فلا تجد أمامها سوي السكين لتتخلص من حياته وتخفي عن ابنتها سر قتلها للأب.



فيلم حظر تجول

تاريخ شخصية فاتن وخلفياتها بالفيلم منحت إلهام الفرصة لتتنقل ما بين الكوميديا والدراما ففي لحظة تبكيك وفي لحظة أخري تضحكك وهو ما جعل الشخصية غنية ويعود ذلك لمؤلف الفيلم ومخرجة الذي كتب تفاصيل شخصية فاتن بطريقة تجعل إلهام أمام تحدي جديد لشخصية لم تقدمها من قبل.

تفرد إلهام في تقديم الشخصية بكل دفواعها وانفعالاتها كان في مقابله الفنانة أمينة خليل ابنة فاتن "ليلي" التي قدمت شخصية الأبنة الكارهة لأمها بسبب قتلها لوالدها والتي تعيش في حيرة ما بين الكره والتسامح، لتقدم أمينة تلك الشخصية المتوترة دوما القلقة التي تنفعل بسهولة وتهدأ بسهولة أيضا.



فيلم حظر تجول

يحسب للمخرج أمير رمسيس فتحه ذلك الملف الشائك وربما مايشعر به المشاهد من انفعالات نتيجة تحرش الأب الجنسي بابنته يكون فرصة لإلقاء الضوء علي تلك القضايا وتحويلها إلي رأي عام مثلما سبق وقام فيلم 678 ، فيما يحسب أيضا للمخرج أمير رمسيس والمنتج صفي الدين محمود جلب الفنان الكبير كامل الباشا لتقديم شخصية يحيي التي أضافت الكثير للفيلم، ويعتبر وجوده ساحة جديدة من ساحات التمثيل التي تضاف له إضافة إلي جولاته التمثيلية في السينما والمسرح.