شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل كرم مطاوع.. رأيه فى الزعيم وسناء جميل وتدخله فى عمل سهير المرشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير كرم مطاوع، والذى يعد أحد أهم الفنانين وأكثرهم موهبة ممن تألقوا سواء على خشبة المسرح أو بمختلف الأعمال الذى قدمها في السينما والتليفزيون، وبالتزامن مع ذكراه نسلط الضوء على جوانب بشخصيته وآراءه الهامة الذى أكدها خلال حواراته التليفزيونية حول مدى تدخله في عمل زوجته الفنانة سهير المرشدى، إلى جانب حوار أجراه مع مفيد فوزى خلال كواليس فيلم "المنسى".

كما تطرق خلال حواره بكواليس فيلم المنسى عن رأيه فى موهبة الزعيم، ومدى تطوره بصورة كبيرة، خاصة أنه لم يدرس التمثيل مؤكداً أنه من المدرسة التلقائية فلم يتأثر بعدم الدراسة بمعهد التمثيل لأسباب عديدة تطرق لها خلال حواره.

أيضاً سبق وعبر عن إعجابه الشديد بالفنانة الراحلة سناء جميل، ووصفها بأنها "بتنحت" الدور الذى تقوم بعمله، حيث تطغى شخصيتها بصورة كبيرة وتحفر اسمها مع كل دور تقدمه.

وخلال حوار آخر تحدث عن زوجته الفنانة سهير المرشدى، مؤكداً أنها تتمكن من لعب ايزيس على خشبة المسرح، ثم تقدم دور سماسم فى ليالى الحلمية، ويصدقها الجمهور، وهو الأمر الناجم عن موهبة كبيرة، كما كشفت سهير المرشدى بنفس الحوار حول مدى تدخله فى عملها وصحة وجهة نظره بأمور عديدة.

من ناحية أخرى سبق وأحيت النجمة حنان مطاوع ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل كرم مطاوع بالأمس، لافتة إلى أن ذكرى وفاته أيضا تأتى بوقت قريب، ونشرت صورة تجمعها به فى طفولتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "عيد ميلاد بابا حبيبى النهاردة. وذكرى وفاته بعد بكرة.. الله يرحمك يا حبيبى.. فى الجنة ونعيمها إن شاء الله".

وولد الفنان كرم مطاوع، يوم 7 ديسمبر عام 1933 بمدينة دسوق، والتحق بكلية الحقوق كما التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية أثناء دراسته بالكلية، وتخرج في كلية الحقوق ومعهد التمثيل فى نفس العام، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956، وكان الأول على دفعته، نال بعثة لدراسة الإخراج فى إيطاليا استمرت 5 سنوات، ودرس فى الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما.

قام برحلة فنية فى بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على الاتجاهات الحديثة فى فنون المسرح، وعاد إلى مصر فى أوائل عام 1964 ليعمل أستاذاً فى معهد الفنون المسرحية.

وسافر للجزائر وعمل أستاذاً لطلبة المعهد الوطنى للفنون الدرامية - بجانب عمله كأستاذ فى معهد الفنون المسرحية عمل أيضًا مديراً لمسرح الجيب، ومديراً للمسرح القومى والمسرح الغنائى ورئيسًا للمركز القومي للسينما وللبيت الفني للمسرح حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.