شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى من كواليس تحضيرات أغنية "خليك فولاذى" .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم تامر حسنى بأحدث صورة جديدة له من كواليس تحضيرات أغنية ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام وعلق عليها قائلا:"صباحكم بيضحك.. الآن من كواليس خليك فولاذى"، ويأتى هذا الظهور بعدما تألق بصورة كبيرة خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.



تامر حسنى

وأعرب النجم تامر حسنى، فى وقت سابق عن سعادته الكبيرة بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الثانية والأربعين، كما أعرب عن فخره بتشبيه مشواره بمسيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدا أنه كان يحلم منذ طفولته أن يصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً وأن يحقق بهم ولو جزء بسيط مما حققه العندليب الراحل.

ونشر تامر، عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور من الحفل، أتبعها بتعليق: "تشرفت أمس بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وسط زملائى فنانين ومبدعين مصر الكبار، كما تشرفت كل الشرف بكلمة الأستاذ محمد حفظى، رئيس المهرجان عن تشبيه مسيرتى الفنية بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ فى القرن الواحد والعشرين".

وتابع تامر: "فخور بالشهادة دى جداً، خصوصاً انه كان حلم منذ طفولتى أن أصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً وأحقق بهم ولو جزء بسيط من اللى حققه العندليب الراحل عبد الحليم حافظ".

وقال محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، فى كلمته خلال حفل الافتتاح آنذاك، إن مسيرة الفنان تامر حسنى، تذكره بمسيرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ لنجاحه الطاغى فى الجمع بين الوصول لقمة الغناء والتمثيل معاً، وذلك بعد انتهائه من تقديم أغنيته الجديدة "الدنيا فيلم" خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته 42،