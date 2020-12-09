محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها رفقة مولودها الثاني "إيريك"، الذي وضعته أول أمس الأثنين. وظهرت "لاميتا"، في الصور عبر حسابها ب،"إنستجرام"، وهي تحتضن طفلها في حديقة منزلها. وكان آخر أعمال لاميتا فرنجية، فيلم "بنت من دار السلام"، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. لاميتا فرنجية تكشف عن طفلها بعد ساعات من ولادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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