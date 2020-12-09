رنا سماحة تخطف الجمهور العربي بصور ليلة حنتها

تصدرت المطربة الشابة رنا سماحة محرك البحث جوجل بعد نشرها لصور احتفالها بليلة حنتها، وظهرت بإطلالات متنوعة لافتة للإنظار فما بين الهندي والبلدي والبحري والشعبي تألقت في ليلتها، وذلك بحضور خطيبها الملحن والمطرب سامر أبوطالب، الأمر الذي خطف اهتمام جمهور الوطن العربي وزادت معدلات البحث عنها مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

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ووجهت سماحة الشكر لكل ساعدها في تجهيزات ليلة حنتها وتنظيمها، بداية ممن قاموا بالديكورات والملابس مرورًا بـ"الدي جي" لاختيار الأغاني حتى المسئولين عن التصوير و"الميك أب ارتست"، معبرة عن سعادتها الغامرة لخروج

تلك الليلة المميزة لها بهذا الشكل خاصة مع وجود عائلتها وأصدقائها المقربين بجانبها.

وكتبت المطربة الشابة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة على صور حنتها:" مش قادرة اوصفلكم سعادتي باليوم ده ولمة أهلي واصحابي حواليا...عايزة اشكر اشطر ناس في مصر حرفيًا، بجد شرفتوني ورفعتوا راسي بأحلى ديكور ولبس وحنه وتصوير وdj وكل حاجة في تنظيم اليوم.. وشكرًا حبيبة قلبي على أحلى ميك أب كالعادة".

كما شاركت جمهورها بعدة فيديوهات من حفل حنتها بظهور المطربة ياسمين نيازي وشاهيناز، وهن يغنين ويتراقصوا

احتفالا باستعداد سماحة ليوم زفافها، كما ظهر خطيبها بعدد من الفيديوهات وهو يشارك العروس الرقص وسط اجواء مليئة بالفرح .

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يذكر أن رنا سماحة احتفلت بخطبتها من المحلن سامر ابو طالب باكتوبر الماضي، فيما طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم، والتي ظهرت بها صورة خطيبها في بداية الكليب ووجهت له رسالة قائلة: بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك.

كما أصدرت فيديو كليب اغنية "تتر النهاية"، وهي من كلمات علي عبدالسلام وكريم أحمد وتوزيع حازم السعيد وألحان كريم أحمد، ومن إخراج سامى بساط، وهي ضمن ألبومها الأخير "7 رجالة".