بالفيديو – ممثل يشهر السلاح بوجه سيرين عبدالنور

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سيرين عبدالنور
نشر الممثل المصري حسن الرداد فيديو يشهر فيه المسدس بوجه الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور.
فمن كواليس التصوير، فاجأ الممثل المصري حسن الرداد زميلته الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور وهو يركض نحوها ويشهر مسدسه في وجهها مردّداً عبارة “خلّي بالك”.
ويبدو أن حسن الرداد يهوى القيام بالمقالب في الكواليس، فنشر الفيديو عبر حسابه على إنستغرام فرجّح الجمهور أن يقوم بالمزيد من المقالب في الأيام المقبلة.
ويشارك كل من الممثل المصري حسن الرداد حالياً والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مع الممثل السوري قصي خولي والممثل السعودي مند الحمدي بلجنة تحكيم برنامج “The Masked Singer- إنت مين؟” وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على MBC1، “MBC مصر”، “MBC العراق” و”MBC5″.
ويشار إلى أن مهمة لجنة التحكيم في البرنامج هي إكتشاف هوية 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون إستعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم.
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