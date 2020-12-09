تراند اليوم : نجم شهير يطلب وساطة "كيم كارداشيان" للحصول على عفو رئاسي

طلب المنتج السابق ومربي الحيوانات المفترسة جو إكزوتيك، الذي يقضي عقوبة السجن 22عامًا بتهمة التآمر على قتل الناشطة في حقوق الحيوان كارول باسكن، من نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان التوسط للحصول على عفو رئاسي.

وكتب إكزوتيك الذي اشتهر من خلال عرض شبكة نتفليكس مسلسلاً وثائقيًا عنه بعنوان: "تايجر كينج"، رسالة إلى كارداشيان، يسألها عما إذا كان يمكنها مساعدته في الحصول على عفو من الرئيس ترامب، حسبما ذكرت شبكة (ET).

وأضاف في رسالته، المؤرخة في 4 نوفمبر: "أعلم أنك لم تقابليني أبدًا، وقد لا ترغبين أبدًا في ذلك، لكنني أعتقد أنك تحملين قيم نظامنا القضائي العزيزة على قلبك".

وكتب: "الرجاء مساعدتي فقط من خلال تخصيص 10 دقائق من حياتك وإجراء مكالمة مع الرئيس ترامب للنظر في العفو عني".

وتابع: "كل الأدلة على براءتي وأطلب منه التوقيع على العفو حتى أتمكن من العودة إلى المنزل (زوجتي) ديلون وأبي".

ونجحت كارداشيان في الضغط على الرئيس ترامب في عام 2018 لمنح العفو عن أليس ماري جونسون، وهي جدة كانت تقضي عقوبة بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط عن جرائم المخدرات.

منذ ذلك الحين، استمرت أيقونة تلفزيون الواقع في الدفاع عن إصلاح العدالة الجنائية، والتقت بسجين محكوم عليه بالإعدام في أوكلاهوما الشهر الماضي.

حث جو إكزوتيك - واسمه الحقيقي جوزيف مالدونادو باسيدج - كارداشيان على الاتصال به. وكتب "لا أحد يجب أن يعرف أنك فعلت ذلك".

ويقضي إكزوتيك عقوبة السجن 22 عامًا في مؤامرة قتل ناشطة الحيوانات كارول باسكن، التي كانت تدير حديقة حيوانات للنمور في فلوريدا.

وقام ممثلوه بحملات من أجل العفو عنه مع اقتراب فترة ترامب في المنصب من نهايتها، ويقال أنه أنفق 10 آلاف دولار في فندق الرئيس في واشنطن.

واشتهر إكزوتيك من خلال عرض شبكة نتفليكس مسلسلاً وثائقيًا عنه بعنوان: "تايجر كينج"، والتي تم بثها في بداية انتشار جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

يبدو أن كارداشيان من المعجبين بالمسلسل، وقامت بتغريده مرة أخرى في مارس.

وكتب إكزوتيك مؤخرًا خطابًا آخر إلى كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما. وقال: "أنا لا أطلب من الرئيس ترامب فقط عفوًا فوريًا، لكنني أطلب من الحاكم ستيت إجراء مكالمة مع الرئيس ترامب وأطلب منه التوقيع على عفو".

في أبريل، قال ترامب إنه "يلقي نظرة" على طلب مربي الحيوانات.