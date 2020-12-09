تراند اليوم : راغدة شلهوب: متعاطفة مع سما المصري لأنها عاشت طفولة صعبة



أعلنت الإعلامية راغدة شلهوب، تعاطفها مع الفنانة سما المصري، بعد حبسها بسبب نشر فيديوهات جريئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت راغدة شلهوب، في تصريحات لموقع "الفن" اللبناني، إن الفنانة سما المصري تقصد إثارة الجدل، وتقوم بخطواتها بشكل مدروس، وهي ذكية جداً، مشيرة الى أنها تتعاطف معها بسبب طفولتها الصعبة وما مرت به، فهي تحتاج اليوم الى الإهتمام لأنها تكره نفسها وحياتها بينها وبين نفسها، ومع ذلك تخطت سما الخطوط الحمراء في بعض التصريحات والتصرفات.

كما تحدثت راغدة عن جوانب لا يعرفها البعض عن سما المصري، وأكدت أنها دافعت عن الفنانة اللبنانية مايا دياب في حلقتها مع المستشار مرتضى منصور.

كما تحدثت راغدة عن عملها في مصر، وكيف إستطاعت أن تخرق السوق المصرية وتتنافس مع الاعلاميين والاعلاميات الموجودين، بمساعدة رئيس تحرير برامجها الراحل محسن محمود الذي كانت تعتبره الأخ والسند لها.

وأكدت راغدة أنها لا تحب الخلافات، على الرغم من تقديمها برنامج hard talk show وهناك بعض الفنانين أو قاعدتهم الجماهرية غضبوا بعد حلقاتهم معها، وتم فهمها عدة مرات بشكل خاطئ ، بسبب المواضيع الجريئة التي تناولتها، مشيرة إلى أن كل حلقات برنامج "100 سؤال" تصدرت الترند.

وكشفت راغدة عن العلاقة التي جمعتها بالفنان اللبناني مروان خوري قبل زواجها، والاغنية التي كتبها ولحنها لها.



