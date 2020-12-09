شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير "العنكبوت" للسقا ومنى زكى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى أبطال فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا ومنى زكى من تصوير مشاهدهم الأخيرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد أشهر طويلة من التصوير والتوقف عدة مرات، ويدخل بعدها الفيلم في مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه خلال الفترة القادمة في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث "العنكبوت" حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

يدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت، خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

تدور أحداث فيلم "العنكبوت"، فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

فيلم "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.