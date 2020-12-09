شكرا لقرائتكم خبر عن مى مصطفى تغنى "انتهت الحرب" فى الحلقات الأخيرة لـ "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى المطربة مى مصطفى أغنية جديدة بعنوان "انتهت الحرب"، ضمن أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل "خيط حرير"، للنجمة مى عز الدين، وتحديداً في الحلقة 34، والأغنية من كلمات سامى النويهى، وألحان مصطفى شكرى، وموسيقى أحمد أمين، حسبما أكد الملحن مصطفى شكرى لـ"الخليج 365".

ويعرض مسلسل "خيط حرير"، للنجمة مى عز الدين، منذ عدة أسابيع، وحقق نجاحا كبيرا طوال فترة عرضه، ويشارك فى بطولته كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، فى جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.