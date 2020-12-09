تراند اليوم : مهرجان القاهرة السينمائي يضع رانيا يوسف في موقف محرج بعد تكذيبه لها

نفت مصادر بمهرجان القاهرة السينمائي صحة ما كشفته الفنانة رانيا يوسف من أسباب لعدم حضورها المهرجان.

وقالت رانيا يوسف إنها منشغلة بأعمالها الفنية مما جعلها لا تستطيع حضور مهرجان القاهرة السينمائي .

وأكد مصدر في المهرجان أن كلام رانيا غير صحيح حيث أنه لم يتم توجيه الدعوة لها من الأساس لرغبة المهرجان في الاختلاف كليا عن مهرجان الجونة وحتى لا يقال إنه مهرجان للفساتين الخاصة بالفنانات.

وتابع المصدر: رانيا يوسف حاولت رفع الحرج عن نفسها بهذه الكلمات.

