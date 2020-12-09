متعب الشعلان يودع العام 2020 بأغنية التوبة

نجوم الخليج : 2020

أطلق الفنان متعب الشعلان عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان " التوبة " ليكون هذا العمل استكمال لمسيرة نجاح الكلمة والصوت ،إذ حقق الشعلان أرقاما قياسية ، بعمله الغنائي الأول " ليه اعشقه " الذي طرحه قبل أشهر حيث وصل عدد المشاهدات للعمل ( 19 ) مليون، فيما حققت أغنية " تغير وقتنا " التي أطلقت مؤخرا ( 3 )مليون مشاهدة .

ومع هذه البداية المُلهِمَة أطلق الشعلان عمله الغنائي الجديد " التوبة " الذي جاء بتوقيع الشاعر خالد العوضي ،والحان بدر الذوادي ، والتوزيع الموسيقي هشام السكران و مكساج جاسم محمد ، وإشراف عام حسن طالب ومن إنتاج tunes Arabia .

وتقول كلمات الأغنية الجديدة للفنان متعب الشعلان

الين الحين انا احبك ... و لا فكرت في التوبه ... مفروض تحمد ربك ... و تحب ايديك مقلوبه ... و الا إنتَ من يصبر

عليك و يسكت و يغفر ... و مع هذا ولا تقدّر .. حبيبك تلتفت صوبه ... اشيل الهم فوق الهم ... عشان ارضيك و تتهنى

و لو فيك انت قطرة دم ... تعيشني بـ وسط جنه .. و امشّي يالله ما يخالف .. و أرجع لك و انا حالف .. مع اني و اثق و عارف .. طبع قلبك مع اسلوبه .

" التوبة " هي استكمال لمسيرة النجاح ما بين الفنان متعب الشعلان وشركة tunes Arabia منتجة هذا العمل والأعمال السابقة ، وما تحقق لكليهما من نجاح منقطع النظير في السعودية بشكل خاص وفي كافة دول الخليج والدول العربية ، واثبت تواجده بالساحة الغنائية خلال فترة قصيرة بالسعودية وكافة الدول الخليجية بعد إن قدم أعذب الأعمال الغنائية .

هذا ويستعدّ الفنان متعب الشعلان بعد هذا العمل للتحضير لعمل غنائي جديد متعاونا بذلك مع ابرز الأسماء الشعرية الخليجية ، كما ويتعاون أيضًا مع العديد من الشعراء العرب والملحنين.

للإستماع لأغنية " التوبة " للفنان متعب الشعلان على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia " اليوتيوب " وأيضاً على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات الخليجية والعربية .