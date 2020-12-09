شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض استثنائى للفيلم المصرى "عنها" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 عرض الفيلم المصري "عنها" المشارك في المسابقة الدولية، وذلك في عرض استثنائي لحاملي الكارنيهات من نقاد وصحفيين، في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بالمسرح الكبير، وسيكون الدخول بأسبقية الحضور.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.