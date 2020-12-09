شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض استثنائى للفيلم المصرى "عنها" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 عرض الفيلم المصري "عنها" المشارك في المسابقة الدولية، وذلك في عرض استثنائي لحاملي الكارنيهات من نقاد وصحفيين، في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بالمسرح الكبير، وسيكون الدخول بأسبقية الحضور.
وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.
وكان قد كشف مهرجان القاهرة عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها، وفي سينما أوديون، وفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها، أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. عرض استثنائى للفيلم المصرى "عنها" بمهرجان القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.