بينها "التيه وع السلم".. جدول عروض يوم الأربعاء في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي في اليوم السابع من فعالياته، استكمال برنامج أفلام الدورة 42 والتي انطلقت بحفل الافتتاح يوم الأربعاء 2 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 10 من نفس الشهر.

وينشر "الخليج 365" جدول عروض يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر في مهرجان القاهرة السينمائي:-

12:00 | لا تكره | المسرح الكبير.

3:00 | الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمي | المسرح الكبير.

6:00 | التيه | المسرح الكبير.

9.00 | عالم التلفزيون | المسرح الكبير.

12:00 | طباعة يالأحرف العلوية | المسرح الصغير.

3:30 | ع السلم | المسرح الصغير.

6:30 | دوامة | المسرح الصغير.

9:30 | يوميات الحصار | المسرح الصغير.

12:30| ليالي كابييريا | مسرح الهناجر.

3:30 | القلعة | مسرح الهناجر.

7:00 | الأب يلعب نفسه | مسرح الهناجر.

10:30 | سكون | مسرح الهناجر.

1:30 | بجعة منتصف الليل | أوديون 1.

4:30 | أنيما | أوديون 1.

7:30 | لا يوجد شر | أوديون 1.

10:30| جاجارين | أوديون 1.

1:00 | سينما الغد 4 | أوديون 2.

4:00 | عرض ثانوي | أوديون 2.

7:00 | الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمي | أوديون 2.

10:00 | الصيف الأبيض | أوديون 2.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.