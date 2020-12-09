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تراند اليوم : طرد فنان مصري شهير من مهرجان القاهرة السينمائي بعد تورطه في التحرش والاغتصاب

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كشفت مصادر بمهرجان القاهرة السينمائي عن طرد فنان مصري شهير من مهرجان القاهرة السينمائي ومطالبته بعدم حضور فعاليات المهرجان.

ورفعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي فيلم (عنها ) للمخرج إسلام عزازي بعد اتهامات من عدد من الفتيات لاحقته بالتحرش والاغتصاب.

وقال مصدر في إدارة المهرجان إنه في حال قيام أي فتاة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد عزازي .

وتم إبلاغ مخرج الفيلم من قبل إدارة المهرجان بعدم حضور الفاعليات المتبقية وحفل الختام لأن إدارة المهرجان لا تريد أن تصبح طرف في القضية.

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