شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد يطرح أغنية جديدة احتفالا بالكريسماس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهى المطرب حسن فؤاد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "وحشتنا"، من كلمات ناجى محمد، وألحان وتوزيع أحمد بدوى، ومن المقرر أن يتم طرحه في رأس السنة على يوتيوب.

من ناحية أخرى عاد حسن فؤاد ولقاء سويدان الجمعة الماضية، لاستكمال بروفات مسرحية "السلطانية" استعدادًا لعرضها قريبا على خشبة مسرح البالون بالعجوزة بعد توقف البروفات عدة أسابيع بسبب تغيير الديكورات، إضافة إلى إصابة مخرج العمل مراد منير بجلطة فى المخ ونقله إلى أحد مستشفيات الدقى.

الفنان حسن فؤاد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه انتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، ويستعد لطرحهما قريباً.