شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إسلام العزازى يطالب المتعرضات للتحرش بفتح تحقيق رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج إسلام العزازى، مخرج فيلم "عنها"، والذى عرض فيلمه بمهرجان القاهرة، من خلال حسابه على موقع فيس بوك تعليقا على الإشارة لاسمه فى شهادات ضحايا تحرش، وجاء تعليقه كالتالى: "الشهادات اللى نشرت امبارح والنهاردة، وربط البعض اسمى بها، هى ممتلئة بعدم الصحة والافتراء.. ولذلك أرجو من صاحبات الشهادات، لأهمية وخطورة الموضوع، اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية، لكى يفتح تحقيق رسمى يوثق به كلام كل الأطراف بدقة، وأرجو من المجتمع الافتراضى توخى الحرص، ومعرفة أن الإدانة لكى تكون صحيحة تتطلب تقصى للحقائق من جميع الأطراف، وأن التشويه والتشهير يتطلب إثباتات على قدر حجم الاتهام".

فيلم "عنها" للمخرج إسلام العزازى تدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التى تفقد زوجها الأربعينى الذى تعشقه فى القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسى والحراك الشعبى لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

فيلم "عنها" من بطولة، ندى الشاذلى، فدوى عابد، صلاح فهمى، وأحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، والفيلم من إخراج وسيناريو إسلام العزازى.