شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: اتمنيت أكون أنور وجدى لأنه كان يقبل ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير سمير صبرى، إن الفصل الأول من كتابه "حكايات العمر كله"، رصدت رحلة بحثه عن ذاته، ورغبته فى أن يكون مثل أنور وجدى لأنه كان يقبل ليلى مراد، مضيفا: "خلال مسيرتى الفنية حققت الكثير، ولكنى لم أجمع بين الحياة العائلية التى أفتقدها وحبى للفن الذى كان لابد أن أعطيه كل شيء، كما قال لى الفنان الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، ولم أستطع أن أقدم هذا التوازن وأندم على ذلك".

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن كتاب "حكايات العمر كله"، يجمع بين الذكريات والمذكرات، وفى هذا الكتاب رفض أن يدخل فى تفاصيل من عاصرهم، حتى لو كانت تفاصيل شخصية، فالحياة الشخصية للفنان يمتلكها هو فقط، موضحا أنه التقى بأكثر من 2000 شخصية، وحينما شرع فى بداية الكتابة كان فى حيرة.

وتابع صبرى: "أحببت مصطفى أمين لصدقه وصراحته، ولا أنسى له الابتسامة التى كانت أقوى من الانتقام، فمصطفى أمين تزوج الفنانة شادية، ولكنه لم يتزوج أم كلثوم، أما عن السلطان قابوس أبهرنى لأنه كان مثقفا، ومحمد عبد الوهاب كان يجمع الذكاء والموهبة وكثير من الأشياء، كل هذه التفاصيل موجودة بالكتاب".

وأردف صبرى: "حينما ألغى برنامجى "النادى الدولى" أشاعوا أن السادات هو من منعه، وعرفت بعد ذلك أن هذا غير صحيح، فبعد أن كنت أقدم 7 أو 8 أفلام فى العام، أصبح المنتجون يرفضونى، وحينما قابلت همت مصطفى اكتشفت أن كل ذلك غير صحيح، فإحساس الظلم صعب على الإنسان".