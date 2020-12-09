شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج يظهر بدون لحية مع بسنت شوقي علي السجادة الحمراء لفيلم "أنيما" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الفنان محمد فراج بصحبة خطيبته الفنانة بسنت شوقي، علي السجادة الحمراء للفيلم الصيني "أنيما" للمخرجة تساوجن – لنج، وذلك في عرضه العالمي الأول، بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى في الدورة 42، وظهر فراج للمرة الأولي بدون اللحية التي أطلقها بسبب تصوير مسلسل "تقاطع طرق"

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في أحد أيام الشتاء القارس في بلدة مويرداوجا، أثناء رحلة صيد عائلية، يسقط الأخ الأصغر لينزي في كهف دب بري. فيضطر الأخ الأكبر توتو أن يقتل الدب وهو ما يعتبر من المحرمات في عُرف قبيلة إيونكي، ليقضي بقية حياته ملعون منبوذ.

يتناول الفيلم مجموعة حكايات تبدو كلاسيكية وتقليدية في حبكاتها ، حيث تتمحور حول علاقة شقيقين ببعضهما البعض وعلاقتهما بالمكان اللذان ينتميان له ولكن ما يميز الفيلم هو كيفية صياغة تلك العلاقات الخاصة والمعقدة في ظل طبيعة مناخية قاسية تفرض على أفراد الأسرة الواحدة التعامل فيما بينهم بشيء من القسوة المستمدة منها، فطبيعة المكان جزء لا يتجزأ من حيوات أفراد الأسرة الواحدة بل أنها محرك رئيسي لأحداثها.