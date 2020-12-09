بعد احتفالها بليلة الحنة.. رنا سماحة: مش قادرة أوصف سعادتي باليوم ده

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة رنا سماحة رسالة لجمهورها ومحبيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد احتفالها أول أمس الاثنين بليلة حنتها، مع خطيبها الملحن سامر أبو طالب.

ونشرت" سماحة" عدة صور من الحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت: "مش قادرة أوصفلك سعادتي باليوم ده ولمة أهلي واصحابي حواليا".

كما وجهت الشكر لمصوري الحفل ومصممي ملابسها قائلة: "بجد شرفتوني ورفعتوا راسي بأحلى ديكور ولبس وحنه وتصوير وdj وكل حاجه في تنظيم اليوم، ربنا يفرحكم جميعاً ويبسطكم".

وحضر الحفل عدد من الأصدقاء، منهم ياسمين نيازي وشاهيناز، وظهرت رنا سماحة بعدة إطلالات مختلفة في حنتها.

رنا سماحة احتفلت بخطبتها على سامر أبو طالب مطلع أكتوبر الماضي 2020.