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محمد رمضان يتحدى أزمة المغني الإسرائيلي بأغنية جديدة
الأربعاء 9 ديسمبر 2020
طرح النجم المصري محمد رمضان منذ وقت قصير، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أنا التوب".
وكان "رمضان" روج لطرح الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، وكتب منشورا قال فيه: "أخيرا أغنية إعلان اتصالات أنا التوب كاملة النهاردة الثلاثاء الساعة 6 بتوقيت القاهرة بإذن الله على قناتي الرسمية على يوتيوب".
وتعد الأغنية أول عمل فني يقدمه الأسطورة، بعد أزمته الأخيرة بسبب صورته مع مغنٍ إسرائيلي، وعلى إثر هذه الأزمة صدر قرار بإيقاف محمد رمضان عن التمثيل بشكل مؤقت.
وبناء على قرار نقابة الممثلين بمصر، توقف تصوير مسلسل "موسى" ويغيب "نمبر 1 "عن ماراثون شهر رمضان الدرامي 2021، حتى الآن.
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